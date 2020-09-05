Минздрав потратит более $30 миллионов на закупку больничного оборудования и ПЦР-тестов

Министерство здравоохранения Украины потратит 30,3 млн долларов кредитных средств от Всемирного банка на закупку медицинского оборудования и ПЦР-тестов, а также на обучение медицинского персонала отделений экстренной помощи опорных больниц. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 5 сентября.

По его словам, сейчас Минздрав проводит переговоры с агентствами ООН с целью закупки медицинского оборудования, материалов и техники для украинских больниц и лабораторных центров.

Степанов отметил, что в частности планируется потратить 1,2 млн долларов на приобретение ПЦР-тестов для 1,2 млн исследований. Также планируется на 23 млн долларов закупить лабораторную технику и приборы для ПЦР-диагностики, которые будут предоставлены украинским лабораторным центрам.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Всемирный банк и Украина подписали кредитное соглашение на 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии коронавируса COVID-19.