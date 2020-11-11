Минздрав предлагает вернуть общие карантинные ограничения для всей страны

Министерство здравоохранения предлагает вернуть общий карантин на всей территории Украины вместо адаптивного. Об этом сказал Максим Степанов в ходе заседания Кабинета министров.

"Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин с ограничениями оранжевой зоны по всей территории Украины", - подчеркнул министр.

Ограничения

Будет запрещено проведение массовых культурных, в том числе концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий с участием более 20 человек. В случае проведения таких мероприятий с числом участников до 20 человек организатор обеспечивает соблюдение физической дистанции не менее полутора метров.

Проведение матчей разрешается без зрителей и при условии осуществления ежедневного контроля состояния здоровья участников таких спортивных мероприятий.

Запрещена деятельность кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест.

Запрещается и деятельность музеев, которые не могут обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

При этом полностью запрещается проведение дискотек, работа ночных клубов и развлекательных заведений, деятельность ресторанов, кафе, баров, закусочных. Не разрешена и деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга.

Запрещена работа после 22 до 7:00 субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания, кроме адресной доставки и заказ на вынос.