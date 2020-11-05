Минздрав предложил новые карантинные ограничения в Украине

Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине.

Об этом на брифинге в четверг, 5 ноября, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав хочет, чтобы в торговых центрах работали только магазины, чтобы люди могли купить себе вещи и это не влияло на экономику страны.

Также правительство будут просить запретить проведение всех массовых культурных мероприятий и ограничить деятельность спортивных залов и бассейнов.

"Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемиологических норм, которые прописаны в постановлении. Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает нормы, а те, кто придерживаются, чтобы могли работать", - рассказал Ляшко.

Минздрав рекомендует заведениям ввести время для обслуживания пожилых людей - от 10:00 до 12:00.

При этом Ляшко уточнил, что это только рекомендация и она не запрещает пожилым людям посещать учреждения и в другое время. По его словам, именно у людей в возрасте 60+ наиболее тяжело протекает коронавирусная болезнь.

Напомним, что ранее Минздрав допустил ужесточение карантина. Министр здравоохранения допустил введение в стране карантина "выходного дня", а также предлагает ресторанам и кафе работать "навынос".