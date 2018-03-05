Минздрав против назначения Богдана Федака на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА

05 марта 2018 г. 20:00
2 просмотра

Харьковская ОГА обратилась в Минздрав Украины по согласованию Богдана Федака на должность руководителя областного Управления здравоохранения. В то же время, в Минздрав Украины поступила информация об уголовном прошлом указанного кандидата. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

5 февраля Минздрав направил запросы в соответствующие инстанции и получил информацию, что Богдан Федак привлекался к уголовной ответственности: в 1995 году его арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 частью второй, 172 УК Украины (в редакции 1960 года).

Суд признал Богдана Федака виновным по так называемому в СМИ "делу детей", и назначил наказание - 2 года 6 месяцев лишения свободы. Верховный Суд Украины подтвердил приговор областного суда, однако вскоре Федака  амнистировали.

В Минздраве считают недопустимым назначение человека с уголовным прошлым и соответствующей репутацией на эту должность, поэтому не могут согласовать назначение Богдана Федака на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА.

О соответствующем решении МОЗ Украины известило Харьковскую ОГА официальным письмом.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.