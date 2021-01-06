Минздрав против переноса и отмены карантина - Степанов

06 января 2021 г. 10:41
Источник: РБК-Украина
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Министр здравоохранения Украины заявил, что министерство против переноса карантина. Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

"Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек", - сказал глава ведомства.

Степанов отметил, что министерство заранее предупредило о жестком карантине в Украине. По его словам, бизнес готов к карантину.

"После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса... Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему", - добавил министр.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января ужесточат карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений.

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