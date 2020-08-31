Минздрав проверит больницы, где лечат пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что получил сигналы по отсутствию обеспечения лекарственными средствами больниц, где лечат пациентов с коронавирусом. По его словам, обязательно была предусмотрена закупка средств для лечения COVID-19.

Об этом министр заявил на брифинге.

Он отметил, что для этого было предусмотрено 15,6 млрд гривен.

"Я буду инициировать на этой неделе ряд действий по проверке больниц, как именно обеспечиваются наши больные соответствующими лекарственными средствами. Еще раз подчеркиваю: в полном объеме были предусмотрены средства на лечение больных COVID-19", - отметил он.

Напомним, по состоянию на 31 августа в Украине выявили 2141 новый случай коронавируса.