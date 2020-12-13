Минздрав расширил "красный список" стран по коронавирусу

Показатель смертности в Украине по коронавирусу снизился до 1,7% по сравнению с 2.9% весной этого года. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. На сегодня по уровню смертности на миллион населения Украина находится на 29 месте среди стран Европы.

"Впереди нас страны с в два-три раза большей смертностью - Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему", - сказал Степанов.

Также Минздрав обновил "красный" список стран по уровню заболеваемости. В список попали 38 стран, 26 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной, 12 не публикуют статистику

В красный список Минздрав Украины перенес Нидерланды, Молдову, Кипр, Азербайджан, Панаму и Белиз.

В зеленой зоне по прежнему находятся Россия, Беларусь, а также открытые для украинских туристов ОАЭ, Турция, Египет, Мальдивы, Доминиканская республика и Танзания.

В новом списке в зеленую зону перешли Польша, Италия, Армения и Румыния.

При возвращении из этих стран в Украину теперь не нужно проходить карантин или сдавать тест.