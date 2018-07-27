Минздрав разработал стратегию борьбы с вирусными гепатитами до 2030 года

Министерство здравоохранения Украины разработало стратегию профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов (ВГ) В и С до 2030 года.

Соответствующий проект распоряжения Кабинета Министров Украины об утверждении стратегии, которая предусматривает ряд мероприятий по совершенствованию системы руководства, управления и финансирования противодействия ВГ, разработку эффективной системы эпиднаблюдения, а также эффективных механизмов снижения заболеваемости, обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

Построение системы надлежащего руководства, управления и финансирования противодействия заболеваемости предусматривает совершенствование механизмов координации и сотрудничества между всеми участниками процесса, в частности государственного и частного секторов, а также неправительственных организаций.

Одной из задач также является обеспечение надлежащего государственного финансирования и финансирования за счет средств местных бюджетов мероприятий по профилактике, диагностике и лечению гепатитов, совершенствование механизмов планирования потребности в препаратах, проведение переговоров с фармпроизводителями по снижению цен на лексредства, а также мероприятий, направленных на поощрение регистрации в Украине дженериков.

Проект документа предусматривает повышение уровня охвата вакцинации от гепатита В детей согласно календарю прививок, а также медицинских работников, наиболее подверженных риску инфицирования.

Кроме того, в рамках противодействия инфицированию планируется улучшить состояние оснащения учреждений медизделиями и расходными материалами для дезинфекции и стерилизации, усовершенствовать систему утилизации использованного инъекционного инструмента, а также системы инфекционного контроля в учреждениях бытового обслуживания, где возможен контакт с кровью.

Совершенствование системы диагностики и лечения предусматривает также разработку рекомендаций по определению категорий лиц, подлежащих обязательному тестированию на инфицирование ВГ, расширение охвата услугами скрининга и лечения.

Авторы проекта стратегии также предусмотрели в рамках борьбы с заболеванием создания эффективной системы эпиднаблюдения, повышение уровня информированности населения по проблемам ВГ, а также уровня знаний медработников о современных подходах к профилактике, диагностике и лечению.

Согласно тексту проекта, в Украине до 5% населения инфицированы ВГ С и 1-2,5% - ВГ В. Большинство инфицированных не знают о своем статусе и, соответственно, не получают необходимых для лечения препаратов. При этом ряд факторов, таких как низкий уровень вакцинации от гепатита В, недостаточный уровень финансирования профилактики, диагностики и лечения, устаревшая система инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, ненадлежащее применение компонентов донорской крови способствуют новые случаи инфицирования.