Минздрав рекомендует регионам готовиться ко второй волне коронавируса

15 августа 2020 г. 14:30
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса. В частности, речь идет о подготовке больниц второй волны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, Минздрав призвал все регионы срочно провести необходимые подготовку для того, чтобы оказывать медицинскую помощь больным COVID-19.

"Для этого комиссия поручила как можно скорее заключить договора с Национальной службой здоровья больницам второй волны, которые приобщаются к лечению больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме этого, комиссия выразила обеспокоенность стремительным ростом заболевания в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской областях. Местным властям рекомендовали усилить информирование населения и меры предосторожности.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53