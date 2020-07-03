Минздрав создал медсовет для реформирования отрасли

03 июля 2020 г. 12:32
Источник: Интерфакс-Украина
4 просмотра

Министерство здравоохранения создало медицинский совет экспертов для реформирования отрасли.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Вчера согласно подписанному мной приказу был создан медицинский совет при Минздраве из ведущих специалистов нашей страны. Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины. Любые изменения в реформе, в создании системы предоставления медпомощи возможно сделать только специалистами отрасли", - сказал он.

"Основными заданиями совета будет разработка и внесение министру здравоохранения предложений относительно реформирования системы здравоохранения; определения приоритетов по использованию международной технической помощи, бенефициаром которой является Минздрав; внедрения в практику медучреждений новых и существующих медицинских технологий; анализ приоритетных направлений развития системы здравоохранения и результатов научных исследований", - добавил министр.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53