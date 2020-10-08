Минздрав: Украина пока не может ввести жесткий карантин, несмотря на рекордную заболеваемость COVID

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может пойти по пути некоторых европейских стран и Израиля и снова ввести жесткий карантин (локдаун).

Об этом он сказал сегодня на брифинге.

"На сегодня очередной антирекорд: мы перешагнули отметку в 5 тысяч - за прошедшие сутки заболели 5 397 человек. Мир не придумал другого способа остановки болезни, чем соблюдение правил, эти правила действуют во всем мире», - отметил он.

«У нас сейчас многим политикам перед выборами обязательно надо набирать, как они считают, баллы за счет COVID-19, пиариться, рассказывать, фантазировать о количестве тестов», - добавил министр.

Степанов отметил, что у всего есть определенный предел и медицинская система Украины не выдержит, если украинцы не начнут все без исключения соблюдать противоэпидемические правила.

«Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти по тому пути, по которому пошли некоторые европейские страны. По тому пути, по которому пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с увеличением количества больных», - заявил он, пояснив, это вводится, чтобы разорвать цепь передачи болезни.

Степанов констатировал, что базовой функцией государства является предоставление медицинской помощи.

Как сообщалось, в Украине за сутки зафиксировано 5 397 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 8 октября зарегистрировано 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 690 - летальные, 108 233 пациента выздоровели.

В Кабмине также исключают очередной локдаун в Украине из-за пандемии коронавируса и убеждают: местные выборы тоже переносить не будут. И это все прозвучало на фоне информации о новом антирекорде по инфицированным коронавирусом в Украине.

Местные выборы состоятся по всей Украине даже в регионах, отнесенных к "красной" зоне эпидемической опасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он напомнил, что все правила проведения выборов в условиях адаптивного карантина были утверждены соответствующим постановлением Кабмина.