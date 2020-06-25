Минздрав внес новый препарат в протокол лечения коронавируса

25 июня 2020 г. 10:41
Источник: Украинская правда
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Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило новое лекарственное средство, которое можно использовать при коронавирусной инфекции.

Это препарат "Дексаметазон" из группы кортикостероидных гормонов.

О новых изменениях в протоколе сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 25 июня.

"Вчера под моим председательством состоялось заседание рабочей группы с ведущими  специалистами страны по обновлению стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19.

В частности, был рассмотрен вопрос о внесении дополнительных лекарственных средств, то есть расширении протокола лечения, которое основывается на нашем опыте, на клинических испытаниях других стран.

Например, было принято решение о внесении препарата "Дексаметазон" в наш клинический протокол - каким образом лечить, как применять", - рассказал министр здравоохранения.  

Дексаметазон - это стероидный препарат, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство, а также при лечении некоторых видов рака. 

Согласно к первым результатам исследования, для тех, кто находился на искусственной вентиляции легких, риски смерти снизились с 40% до 28%, у пациентов, нуждающихся в кислороде - с 25% до 20% .

Однако улучшений у пациентов, которые не нуждались вкислороде или механической вентиляции легких, при лечении дексаметазоном не было. 

Это препарат, который используется только при критических состояниях пациентов.

Всемирная организация здравоохранения считает научным прорывом британское исследование о применении дексаметазона для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19.

 

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