Минздрав впервые обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19

Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.

Эту статистику представил на брифинге в пятницу главный санитарный врач Виктор Ляшко

"Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет", - сообщил он.

Возраст заболевших:

- до 18 - 9%

- 18-29 - 17%

- 30-49 - 38%

- 50-65 - 30%

- 65+ - 6%

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром", - прокомментировал Ляшко эти данные.

Он не исключил, что придется вводить новые карантинные ограничения, чтобы снизить мобильность молодых людей.

"Нужно пересматривать наши меры и внести изменения в карантин, чтобы повлиять и на эту группу населения и сократить количество зарегистрированных случаев", - сказал он.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 27 марта в Украине выявили 218 случаев коронавирусной болезни. Пять человек умерли, четверо вылечились.