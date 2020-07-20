Минздрав выделит 112 миллионов гривень на финансирование трансплантации

20 июля 2020 г. 13:28
Источник: ZN.UA
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На финансирование трансплантации в Украине выделят 112 млн гривен. Этих денег должно хватить до конца года, заявил во время брифинга Министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник 20 июля.

Он отметил, что украинские больницы необходимо обеспечить соответствующим оборудованием - газоанализаторами и лабораториями типирования клеток. Кроме того, будет стоять вопрос подготовки хирургов, которые будут делать трансплантацию.

"У нас есть четкий план, мы понимаем, куда мы двигаемся, и понимаем сроки, в которые мы можем сделать все эти преобразования в наших больницах, чтобы все люди, которые нуждаются в трансплантации, получали медицинскую помощь именно в нашей стране», –  сказал Степанов.

По его словам, на сегодняшний день в Украине существует 19 больниц, в которых могут проводить операции по трансплантации органов, и 6 больниц, где делают операции по трансплантации костного мозга.

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