Минздрав запретит продавать антибиотики без рецепта: мнения разделились

Министерство здравоохранения решило в этом году запретить продажу антибиотиков в аптеках без рецепта врача. Медики поддерживают эту идею, говорит терапевт Андрей Пеньков. И опасность, по его словам, не только в том, что пациенты могут навредить себе неправильным лечением.

Андрей Пеньков, врач-терапевт



Во всем мире есть такая проблема. Так как наша цивилизация на протяжении 20 века прошла через бесконтрольное использование антибиотиков, мы пришли к тому, что огромное количество микробов - как внутри больниц, так и снаружи больниц - приспособились к этим антибиотикам, и развилась так называемая мультирезистентность, то есть множественная устойчивость ко многим антибиотикам.



То есть, по мнению Пенькова, если все так и будет продолжаться, то человечество останется без действующих антибиотиков вообще. Однако его пациентам судьба человечества не столь важна - это решение они поддерживают, потому что не хотят лишний раз травиться.

Наталия Михайликова, пациентка



Никогда сама не покупаю антибиотики в аптеке. И ребенку всегда мы сдаем анализ крови, нам рекомендуют, и только тогда, по анализу крови, мы идем в аптеку. Хочется сберечь здоровье - ведь антибиотик угнетает кишечник, и значит иммунную систему. И потом буду восстанавливаться, и ребенок будет сидеть на диете не один месяц.



Но есть и те, кому такое решение не нравится. Юрий Леденев как раз идет в аптеку. Он говорит - бывает, что он покупает лекарства и без рецепта. Говорит, что лучше знает свой организм со всеми его болезнями, а каждый визит к врачам сейчас занимает кучу времени, и тратится немало денег.

Юрий Леденев, пенсионер



Да, вообще-то я покупал антибиотики. Но те, которые, допустим, когда идет воспалительный процесс внутри организма. Ну вот и все. Вот я чернобылец, и иду по рецепту покупать себе лекарства, и, конечно, это очень неудобно, вот и все



Но несмотря на мнения граждан, привыкших лечиться самостоятельно, запрет свободной продажи антибиотиков начнет действовать со второй половины текущего года. Параллельно с этим начнут действовать ограничения на их использование еще и в сфере сельского хозяйства, а медицинским работникам проведут инструктаж по тому, что использование этих препаратов не очень желательно.