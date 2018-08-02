"Мир" или "Ранок"? Здание в переулке Фанинском стало камнем преткновения между нынешним директором лицея и новым владельцем

Здание по переулку Фанинскому, 2 стало предметом спора между арендатором - директором лицея "Мир", который сейчас там находится, Юлией Павиченко, и директором издательства "Ранок " Виктором Кругловым, который недавно заключил договор на покупку этого здания для новой школы" Ранок ".

Директор лицея рассказывает, что сначала Круглов сотрудничал с лицеем, финансировал его и обещал купить это здание для лицея. Но что-то пошло не так, и они решили самостоятельно найти средства и воспользоваться правом на первоочередное приобретение.

Юлия Павиченко, директор лицея "МИР"

В последний раз я предприняла попытку убедить его сесть за стол переговоров с юристами и составить партнёрский договор в апреле этого года, но в результате Виктор ответил рядом действий, которые меня удивляют до сих пор, которые я сейчас озвучу. В мае было объявлено о создании новой школы «Ранок», учредителем которой является Виктор Круглов. Ничего плохого я в этом не вижу, пусть будет много школ хороших и разных, однако вскоре на детей, родителей, персонал нашего лицея началось давление.

Виктор Круглов, директор издательства "Ранок"

Собственники этого здания заблаговременно - за год - предупреждали о том, что здание будет продано, о том, что аренда не будет продлеваться, об этом есть официальные письма, есть официальный документ, о том, что лицей "Мир" отказался купить это здание.

Юлия Павиченко, директор лицея "МИР"

Собственник не поменялся, я являюсь арендатором до 31 августа, письмо собственникам о том, что мы готовы приобрести, и мы готовы его приобрести - отправлено. И переговоры соответствующие ведутся.

Но Виктор Круглов уверяет, что возник конфликт исключительно с руководством лицея. По его словам, он инвестировал в лицей "Мир" более двух миллионов собственных средств, и когда ему начали поступать сообщения от учителей, недовольных своей маленькой зарплатой и отсутствием расчетных листов, решил разобраться в ситуации.

Однако директор ответила, что это не его дело, и Круглов обратился в полицию.

Виктор Круглов, директор издательства "Ранок"

Те деньги, которые я инвестировал в лицей "Мир", - они зафиксированы, в том числе и Юлия Владимировна лично брала эти деньги, есть подписи, поэтому я обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в этой ситуации. Сейчас, насколько я знаю, ведётся следствие.

Юлия Павиченко, директор лицея "МИР"

Действительно, меня приглашали на Веснина по заявлению Виктора Круглова но оно совершенно липовое, это заявление, мы поговорили - и всё.

А на днях, говорят представители лицея «Мир» на его пороге появились неизвестные, представившиеся новыми собственниками, и пытались проникнуть в здание.

Денис Семенюк, председатель "Ассоциации ветеранов АТО и патриотов Украины"

В день того происшествия я просто вышел, спросил, кто, шо за люди, на что мне ответили: «Мы новые хозяева», я спросил: документы есть - тогда проходите. Я не стал звать Юлию Владимировну, хотя она находилась в тот момент там. Потом мы вышли - документов не было.

Круглов объясняет, что рейдерством там и не пахнет, всего лишь представители бывшего владельца хотели показать завхозу школы «Ранок» приборы учета электричества и воды.

Но люди, которые представились воинами АТО, не дали им возможности зайти в здание. Между тем родители же детей, обучающихся в лицее "Мир", признаются - действительно, здесь есть проблемы с организацией питания, чистотой в помещениях и качеством самого образования. И они действительно обращались за помощью и к руководству лицея и к Круглову.

Алексей Ломский, отец двоих детей, обучающихся в лицее "МИР"

Мы искали школу, мы все уходили из «Мира», почему? Потому что весь год терялись преподаватели. Был классный кружок, назывался "Шумовой оркестр" - ушла преподавательница, все дети в нём играли - это было здорово, преподаватель по хореографии - ушла. Текучка была бешеная, причём тех, кто были талантливые, замечательные педагоги. Кроме того, все дети безумно жаловались на качество еды.

Екатерина Грищенко рассказывает, что ее дочь, придя в лицей, была круглой отличницей, проучившись два года в лицее, получила табель только с двумя девятками, и когда Екатерине сообщили, что стоимость обучения в новом учебном году будет стоить почти 9000 гривен, она начала искать новый лицей для дочери.

Однако ее ждал неприятный сюрприз, говорит женщина.

Екатерина Грищенко, мать девочки, которая училась в лицее "МИР"

Когда я позвонила завучу узнать результаты вступительных экзаменов моего ребёнка, завуч сказала, что с такой подготовкой не может быть и речи о переводе моей девочки в 89-й лицей. Потому что по математике ей поставили 5 баллов по 12-бальной шкале, а по украинскому языку - 4. Вы себе представляете эту оплеуху? Мой ребенок, который с первого класса учился на отлично - и тут такое!

Сын Людмилы учился в первом классе лицея. Она говорит, что больше всего претензий у нее возникало к классному руководителю ее мальчика.

Людмила Довгопол, ребенок которой учился в лицее "МИР"

Данный педагог мог закрыть ребёнка во внутреннем дворе на прогулке, был случай, когда она потеряла ребёнка в цирке, она могла применить физическое насилие, аргументируя это тем, что психологи говорят, что дети по-другому не понимают - их надо бить.

Сейчас же остается всего месяц до первого сентября, и ученики какого учебного заведения - "Мир" или "Ранок" - будут стоять на торжественной линейке в переулке Фанинском, 2, скорее всего, будут решать в судебном порядке.