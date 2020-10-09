В мире обновлен антирекорд по количеству случаев заболевания COVID-19 за сутки

За сутки, 8 октября, в мире COVID-19 обнаружили у 348 тысяч человек. Умерло в этот день 6346 пациентов.

Об этом сообщается в данных сайта Worldometer.

По данным издания, в 213 странах обнаружили 348 630 случаев заражения коронавируса.

В частности, 92 000 больных зарегистрировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 6 место.

В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 11-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место.

В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.