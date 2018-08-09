Мирное урегулирование: издательство «Ранок» запускает новый образовательный проект

В здании по переулку Фанинскому, 2 будет новая школа "Ранок". Конфликт между директором лицея "Мир" Юлией Павиченко и директором издательства "Ранок " Виктором Кругловым, который разгорелся накануне - разрешился.

Юлия Павиченко, директор лицея "МИР"

В мае было объявлено о создании новой школы «Ранок», учредителем которой является Виктор Круглов. Ничего плохого я в этом не вижу, пусть будет много школ хороших и разных.

Виктор Круглов, директор издательства "Ранок"

В лицее "МИР" учатся мои дети, много детей моих сотрудников, я, лично я, вложил своих средств больше двух миллионов, это подтверждено документально.

Используются ли инвестиции по назначению, Круглов решил проверить после жалоб от родителей, недовольных организацией питания, уборкой в помещениях и качеством образования в лицее "МИР".

Те признаются - действительно, здесь есть проблемы. И они обращались за помощью и к руководству лицея, и к Круглову.

Людмила, мама лицеиста

Тетрадки у нас все пустые, с темы на тему мы перескакиваем. Первая страница заполнена, потом сразу 46-я. Чем мы занимались на уроках - непонятно. Антисанитария в туалетах, Антисанитария в раздевалках, в раздевалку утром приводишь ребёнка, переобувку, сменку не найдёшь.

В итоге лицей "МИР" покидает Фанинский переулок.

И с 1 сентября здесь будет новая школа "Ранок".

По словам Круглова, лицензия на образовательную деятельность будет получена к середине августа.

Преподаватели для школы "Ранок" уже набраны и готовятся к началу учебного года. Это - авторы лучших в Украине учебников и методик в сфере образования.

Кроме того, администрация обещает стипендии для одаренных учащихся и детей с особыми потребностями - инклюзией.