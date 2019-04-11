Мировое соглашение между компаниями "Филипп Моррис" и Украиной: прекратился ли судебный спор

Около трех лет компания «Филип Моррис Украина» оспаривает в суде незаконно начисленные, по их мнению, налоги и штрафы в размере около 635 миллионов гривен от Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области. Менеджер по вопросам фискального регулирования ЧАО «Филип Моррис Украина» Михаил Поляков, говорит, что их компания последние несколько лет входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков в стране. Поэтому в декабре Кабинетом Министров Украины был утвержден проект мирового соглашения между компанией и государством.

Михаил Поляков, менеджер по вопросам фискального регулирования ЧАО «Филип Моррис Украина»

31 січня пан Власов як виконуючий обов'язки Державної Фіскальної служби України, який є уповноважений Кабінетом Міністрів України на підписанні мирової угоди, її підписав і 22 березня податкові повідомлення рішення на виконання мирової угоди були скасовані. Тобто на даний момент предмет спору, як такий відсутній, оскільки податкові рішення скасовані. Але суд взяв перерву аби вивчити всі матеріали справи.

Впрочем, то, что сегодня в суде ГУ ГФС в Харьковской области не поддержала ходатайство о прекращении спора, в компании расценивают, как препятствование выполнению условий мирового соглашения.

Олег Немой, зам. начальника ГУ ГФС в Харьковской обл.