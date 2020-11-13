Миссия невыполнима: несмотря на карантин, харьковчане ездят на работу в забитом транспорте

Полдевятого утра. Трамвайная остановка возле метро Героев Труда. Люди спешат на работу, и даже несмотря на подземку рядом, все трамваи переполнены. Харьковчане говорят: приходится бороться за свое место в транспорте, ведь в час пик его всем не хватает.

Владимир, харьковчанин

Ну, я еле влажу – вот сейчас 27 подойдет, еле влезу. На дверях висят, практически друг друга целуют - половина без масок. Вот вам и карантин. А что они могут сказать в такой толпе? Они еле протискиваются, чтобы деньги собрать.

Сергей, харьковчанин

Смотря в какое время, ну, где-то в такое время и забиты с полвосьмого до девяти. Сажусь в маске, одеваю маску и сажусь. А что - на работу надо ехать.

Харьковчане жалуются, что даже на конечных остановках водители не едут до тех пор, пока салон полностью не будет заполнен.

Такое ежедневно видит и Людмила. Женщина, чтобы уменьшить риск подхватить СOVID-19, несколько остановок каждый вечер ходит пешком, когда возвращается домой.

Людмила, харьковчанка

На работу добираться нормально, а вот с работы проблемно, потому что очень забитые троллейбусы. На остановке «Барабашово», возле метро «Барабашово» обычно троллейбус стоит ждет до тех пор, пока не заполнится на 100%. Я несколько остановок вынуждена идти пешком, чтобы было меньше людей, а потом сажусь и доезжаю.

И если с соблюдением дистанции в общественном транспорте люди что-то сделать бессильны, то вот масочным режимом они пренебрегают абсолютно сознательно. А водители или контролеры крайне редко делают даже замечания тем, кто в салон зашел без маски.

Людмила, харьковчанка

Они хотя бы просили пассажиров. Например, в 19 маршруте водитель просит пассажиров: "Наденьте, пожалуйста, маски" - пассажиры внимательно к этому относятся и достают маски из карманов. Одевают.

Виктория, харьковчанка

Я вчера ехала в 27-м трамвае на Академика Павлова, ехал мужчина в возрасте, кашлял так - ну, очень сильно! Я сделала замечание, попросила одеть маску, меня ещё и обругали достаточно-таки некорректными словами. Все хотят залезть, понятно, всем утром надо на работу. Ну, как бы, маску можно одеть, от этого ничего с тобой не случится!

В полиции рассказали, что за первые две недели ноября уже составили более полусотни админпротоколов за нарушение карантина. Ведь постановление Кабмина обязывает всех лиц, находящихся в местах скопления людей, надевать респираторы или маски.

Дмитрий Гайдук, представитель патрульной полиции в Харьковской области

Також дана постанова зобовязує обмежити перевізників кількість пасажиропотоків в кількості пасажирів - саме 50% від кількості посадкових місць, які наявні у конкретному транспортному засобі. Не виконуючи цих простих правил, ми не зможемо знизити показники зараження серед населення.

А тем временем за последние сутки в Харьковской области коронавирусом заболели еще 668 человек.