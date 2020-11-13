Митинг против карантина выходного дня: протестующие перекрывали дорогу

13 ноября 2020 г. 13:25
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Ранее сообщалось о том, что сегодня под стенами Харьковской облгосадминистрации состоялся митинг протеста против введенного карантина выходного дня. В нем принимали участие предприниматели, среди которых были владельцы городских ресторанов, кафе и баров.

В ходе проведения митинга его участники на несколько минут перекрывали движение транспорта по улице Жен Мироносиц в центре Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 13 ноября под стенами Харьковской областной госадминистрации собрались около 500 граждан. Они требовали решить вопрос о карантине заведений питания и выражали протест против введения карантина выходного дня.

Через некоторое время участники акции переместились к зданию областного главка полиции. При этом группа протестующих вышла на проезжую часть перед учреждением и на несколько минут заблокировала движение транспорта.

Полицейские обеспечили правопорядок во время митинга.

Охрану правопорядка обеспечивали 95 сотрудников полиции.

Информация о перекрытии дороги зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

 

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