Митинг-реквием и огромный флаг Украины. Как в Харькове прошел день Героев Небесной сотни

Елена Толстошеина привела на траурный митинг всю свою семью.

Пятилетняя Соня не знает этих взрослых дядь, фотографии которых с траурной лентой, но по совету мамы она кладет цветы и крестится.

Женщина говорит, что не боится приводить детей на митинги и рассказывать им, что было в Харькове в 2014 году, что такое площадь, свобода и Украина:

Елена Толстошеина, волонтер

Ми розділяємо те горе, яке пережили і перживають батьки, діти і сім»ї загиблих. Ми дуже шкодуємо і сумуємо, ми розуміємо, якою величезною ціною дається нам свобода України, тому шо люди на майдані віддали саме цінне - це життя

Шесть часов вечера. Возле памятника Кобзарю многолюдно.

Все, кто приходил сюда на свой страх и риск в 2014-м, снова встретились.

Игорь Балута называет 20 февраля 2014-го трагической датой, красно-черной по цветовому восприятию. Говорит, что он тогда был в Киеве, видел собственными глазами, как смывали кровь у отеля "Украина", и тогда он не знал, что вернется в другой Харьков и за неделю станет губернатором:

Игорь Балута, экс-глава ХОГА

Я как раз в єто время приехал в Киев, 4 года назад отправлял жену за рубеж, была такая ситуация - либо они их , либо мы нас, тут уже в Харькове были списки СБУ, меня предупредили, что есть 18 человек, которых надо арестовать в случае чего

На митинге в честь чествования памяти харьковчан, погибших на Институтской в 2014-м, присутствует вдова Юрия Паращука, Ольга

Ольга Паращук, вдова Юрия Паращука

Прошло четыре года, и кто-то говорит - изменения есть, кто-то говорит - нет, но изменения есть. Раньше мы молчали, теперь говорим, раньше мы могли пройти мимо, теперь говорим. Главное, то что сейчас важно, это единство, с которым нужно дальше проносить, то за что мы начинали бороться, за что мы проливали кровь

От пуль снайперов также погибли Владислав Зубенко и Евгений Котляр.

После выступлений харьковчане выстроились в колонну и пронесли желто-голубой флаг по Сумской в память о героях Небесной Сотни и не забыли один из лозунгов, который очень часто звучал на улицах Харькова в морозном феврале 2014-го.

Одна ! Єдина! Соборна Украина!

Порядок на акции обеспечивали более двух сотен правоохранителей.