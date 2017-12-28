Митрополит Онуфрий во время встречи освобожденных из плена ЛДНР украинцев вспомнил про патриарха Кирилла

28 декабря 2017 г. 1:51
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Во время встречи освобожденных из плена украинцев в аэропорту Харькова митрополит Харьковский и Богодуховский поздравил пенных с возвращением на родину и заявил ою участии в переговорах российского патриарха Кирилла.

"Я хочу сказать, что наша церковь - это религиозная община, которая принимала непосредственное участие в переговорах об освобождении пленных. Я обращался не единожды к святейшему патриарху Московскому Кириллу и просил, что бы он делал все возможное для освобождения пленных," - завил Онуфрий.

Как известно одиозный российский патриарх Кирилл известен своими высказываниями в поддержку Путина и войны в Сирии и на Донбассе. В частности, войну на Востоке Украины патриарх называл  "священной", а УПЦ МП подозревали в сотрудничестве с боевиками ОРДЛО. Также после Революции Достоинства Кирилл заявлял, что власть в Украине "потворствует захвату церквей и притеснению верующих".

Как сообщалось обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" состоялся в районе Горловки Донецкой области.  Представители ОРДЛО передали 73 пленных, а Киев - 233.

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