"Мне Алиса пошила 42 маски, я просила три!" - пятиклассница из Балаклеи шьет маски и раздает их нуждающимся

Одиннадцатилетняя Алиса Пономаренко, живет в Балаклее - шьет маски и раздает всем, кто просит, бесплатно. За время пандемии девочка успела пошить более двух тысяч тканевых масок. Говорит, сначала сшила их родителям сестре и брату, а потом увидела, что на улице люди не придерживаются масочного режима и решила помогать всем, кто нуждается.

Алиса Пономаренко, ученица 5 класса:

Это я шью детские маски… (строчит…). Сколько в день удается пошить? Ну пятьдесят, семьдесят, бывает сто получается…

Алиса подсчитала - на одну маску она тратит три минуты. Есть выкройки на взрослых и детей. За 4 недели карантина она использовала весь тканевый запас своей семьи, и родители написали в соцсетях, что им нужны тканевые лоскутки, просят помочь. Сегодня Алиса получила посылку: одна пожилая женщина из Харькова прислала ей почти 11 килограммов различных материалов.

Алиса Пономаренко, ученица 5 класса:

Тут уже на маски пошло, можно маски шить, да вообще классная ткань... Офигенная...

Местная больница стала одной из первых, куда Алиса принесла свои маски. Также маски получили сотрудники банков, служба пробации и другие госструктуры. Но врачам было уделено больше внимания:

Елена Скалицкая, семейный врач Балаклнйской ЦРБ:

Алиса 42 штуки мне пошила, да сорок две, разноцветных... А это запрос у вас такой был? Нет, попросила три масочки, - Три! А она отдала мне сорок две!!!

Мама Алисы - Юлия - иногда подхватывает эстафету и помогает дочери шить маски. Но ее основная задача, распространять информацию о том, что ребенок шьет и раздает маски. Женщина признается, были звонки, чтобы Алиса сшила и 10000 масок и выслать партию масок в Европу, но их цель поддержать дочку в ее желании благотворительности.

Юлия Пономаренко, мама Алисы Пономаренко:

Ми будем шити, скільки у нас вистачить сил і наснаги. Ми коли почали шити, здивувались харків’янам нашим, коли одні допомагають навіть із інших областей, інші лаються, кажуть, шо цього не може бути, що дитина може так шити, що дитина взагалі хоче комусь допомагати.

Юная мастерица из Харькова за время эпидемии нашла много неравнодушных людей и скоро ей поступит оверлок с Ивано-Франковска, а также новая швейная машинка, потому что эта не выдержала темпов шитья и нуждается в ремонте.