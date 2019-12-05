"Многие не верили в "Металлист", - Ярославский открыл музей Евро-2012

В свой юбилей владелец и президент группы DCH Александр Ярославский сделал подарок Харькову – музей, посвященный Евро-2012, точнее, его первую «очередь».

При поддержке УЕФА, экспозиция в гостинице Харьков Палас содержит эксклюзивные документальные фото- и видеоматериалы. А новейшие технологии помогут посетителям "оживить" макеты ключевых объектов, построенных DCH.

Пришлось приложить кучу усилий и инвестиции, чтоб "первая столица" смогла принять матчи Евро-2012.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Многие не верили в «Металлист», многие вообще в нас мало верили, а мы вот так - потихонечку, доказываем и доказываем. Поэтому музей - это продолжение той истории, которую мы заложили, скажем так, 2007-2012.

Все, что было сделано, до сих пор достойно служит городу - аэропорт, отель, стадион, дороги, тренировочный лагерь и волонтерский центр. Это, по словам Ярославского, является сильной базой на будущее. К тому же, говорит президент DCH, уже готовится проект Экополис-ХТЗ, по которым более 500 000 квадратных метров превратят в многофункциональную экосистему для бизнеса.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Это порядка 10-15 тысяч новых рабочих мест, то есть это серьёзный проект, и инвестиции составят в районе миллиарда долларов.

Кроме того, в этот же день ровно десять лет назад был торжественно открыт полностью перестроенный Ярославским по европейским требованиям стадион "Металлист".