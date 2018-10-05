Многочисленные переломы, сотрясение мозга и дистрофия. Рассмотрение дела о смерти 3-х летнего мальчика по вине родителей близится к завершению.

Трагедия произошла в прошлом году. В больницу привезли трехлетнего мальчика. С черепно-мозговым сотрясением и многочисленными переломами, кроме того, по заключению врачей в результате длительного голода у ребенка была еще и дистрофия. Врачам не удается спасти пациента, он умирает. Мать мальчика Наталья Лебединец, на суде прячет свое лицо за шарфом, с журналистами не общается. Только на вопрос суда - она ​​начинает плакать и просит дать ей условный срок.

Наталья Лебединец, обвиняемая, мать погибшего мальчика

Денис, почему ты молчишь? Объясни мне. Если б не ты бл*ть, мои б дети были со мной и все живы. Не лишайте меня родительских прав, не лишайте меня свободы, лишения свободы. Чтобы я могла своим детям помогать. Я не лишена ещё родительских прав.

Наталья Лебединец не находится под стражей, потому что имеет еще двоих детей. Хотя один из которых находится под опекой социальных служб, а другой проживает с родным отцом. А вот отчим мальчика, которому собственно, и инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мальчика - под арестом. Его выступление в судебных прениях - достаточно короткий, Политыкин говорит, что свою вину не признает и считает, что она ничем не доказана.

Денис Политыкин, обвиняемый, отчим погибшего мальчика

Какие-то там следственные действия. Ну, я считаю, что они ничем не подтверждаются. Да, действительно есть там телесные какие-то подтверждения, ну опять оно ничем не подтверждается, том, что именно я нанёс какие-то телесные повреждения.

Прокуратура же подчеркивает, есть достаточно доказательств и свидетельств для того, чтобы назначить максимальную меру наказания в виде лишения свободы на 10 лет, как для отчима, так и для родной матери погибшего мальчика. Последний инкриминируют злостное уклонение от обязанностей по уходу за ребенком, а именно бездействие и равнодушие, в то время как ее сожитель Денис Политыкин бил ее маленького сына и жестоко с ним обращался, говорит прокурор Александр Беляев.

Александр Беляев, прокурор Харьковской местной прокуратуры

Обвинувачується вона у злісному ухиленні від обов'язків по догляду за дитиною - це стаття 166 Кримінального Кодексу України. Легких тілесних ушкоджень не має, є середні, які спричиненні в період з 16 по 17 рік її співмешканцем. Та тяжкі тілесні ушкодження у вигляді кахексії. Що є за висновком експертизи - тяжким тілесним ушкодженням. Причиною безпосередньо смерті.

Свой приговор, судья объявит уже девятого октября.