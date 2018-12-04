Многофункциональные устройства с СНПЧ — экономная и качественная печать текстов и изображений®

Расходные материалы для принтеров по ссылке https://www.inksystem.biz — актуальное предложение для тех, кто часто пользуется печатающими устройствами и заинтересован в максимальной экономии. Международная компания INKSYSTEM реализует принтеры, картриджи разного типа и другие расходные материалы с 2006 года — а теперь может предложить своим клиентам еще и систему непрерывной подачи чернил.

У системы есть свои весомые преимущества. Почему использовать СНПЧ при постоянной печати выгоднее, чем более привычные картриджи?

Непрерывная подача чернил — что это, и почему система удобна

Обычные картриджи обладают ограниченным сроком работы — и при интенсивном использовании чернила в них заканчиваются довольно быстро. Израсходованный картридж необходимо менять, причем нередко потребность в замене возникает на середине печати. Все это отнимает время и требует постоянных и достаточно серьезных расходов.

Что касается системы СНПЧ, то от картриджей она выгодно отличается по нескольким параметрам.

Резервуары с чернилами располагаются снаружи многофункционального устройства. Краска подается на печатающую головку по специальным шлейфам. Это позволяет пользователю видеть, когда чернила заканчиваются — и своевременно пополнять их, не останавливая работу принтера.

Использование СНПЧ обходится пользователям дешевле, чем постоянное приобретение расходуемых картриджей. В данном случае платить нужно только за саму краску, что значительно снижает расходы.

При использовании СНПЧ отпадает необходимость приглашать специалистов для перезаправки принтера. Справиться с пополнением резервуаров может любой человек — помощь в этом процессе не требуется.

По качеству печать с СНПЧ ничем не уступает обычной печати при помощи картриджей. Система позволяет наслаждаться отличной цветопередачей изображений и высокой четкостью текстовых материалов. Современная система непрерывной подачи чернил предлагается в комплекте с многофункциональными устройствами Epson, HP, Canon и Brother.

При покупке одного из многофункциональных устройств перечисленных брендов в каталоге INKSYSTEM компания готова предоставить чернила в подарок. INKSYSTEM обладает разветвленной сетью розничных магазинов — один из них работает в Харькове, в здании «Радмира». Также склады, розничные магазины и сервисные центры компании расположены на территории всего СНГ — сделать заказ можно из любой точки, INKSYSTEM организует быструю доставку в нужное место.