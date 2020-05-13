Многомиллионный ремонт скорых в Харькове. Почему правоохранители завели уголовное производство?

Десятки миллионов гривен на ремонт скорых выделяются, а ремонтируют их водители за свой счет. По крайней мере так, не на камеру утверждают они сами. В 2018-м сумма, выделенная на ремонт составила 11 млн гривен, в 19 году - 13 млн грн. В этом году, по информации "Харьковского антикоррупционного центра", сумма тендеров, обнародованных на сайте "Прозорро", уже достигла 13,5 млн грн.

Но кроме денег на ремонт, "Центр Экстренной Медицинской Помощи и медицины катастроф» потратил средства еще и на полное страхование своих автомобилей. Так в 2019 году общий страховой платеж за все машины составил чуть более 9 с половиной миллионов гривен. По словам депутата облсовета Дмитрия Булаха , идея страхования заключалась в том, что в случае внешнего повреждения, возмещать расходы будут страховые компании и таким образом какую-то часть бюджетных средств удастся сэкономить. И суммы, которые выделяются ежегодно станут меньше.

Но экономии вероятно не получилось и вопросом рациональности использования этих денег заинтересовались следователи заведя уголовное производство.

Таким чином, враховуючи витрачені КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» кошти обласного бюджету Харківської області на поточний та капітальний ремонт спеціальних автомобілів у 2019 році у порівнянні з 2018 роком, оптимізації витрат обласного бюджету на вказані послуги фактично не досягнуто, що свідчить про неефективне використання бюджетних коштів.

Но вот больше всего антикорупционщиков беспокоит информация о том, что машины скорой помощи водителей заставляют ремонтировать за свои деньги, а чтобы те молчали - запугивают увольнениями.

Дмитрий Булах, соучредитель "Харьковского антикоррупционного центра"

Дивлячись на ситуацію що водії цих швидких скаржаться на те що вони ремонтують ці машини за свій кошт неодноразово в соціальних мережах це видно з інших. Власне і персонально мені про це розповідали. То ми бачимо що якісь гроші виділяються з бюджету для того щоб ремонтувати швидкі, а насправді їх ремонтують самі водії і власне ці кошти йдуть невідомо куди, а можливо і відомо куди тому що керівництво комунального закладу відповідного центру екстреної допомоги ну воно ще здавна славиться певними проблемами в своїй діяльності.

К тому же, сейчас, в период пандемии, официальный производитель автомобилей, которыми пользуются скорые, запустил благотворительную акцию в период с 17 апреля по 17 мая, в рамках которой бесплатно ремонтировать "скорые" марки Peugeot и Citroеn.

Новости АТН проверили действует эта акция именно в Харькове и действительно, в одной из таких станций машины ремонтируют бесплатно, сообщил региональный автодилер. Водитель кареты скорой Максим также подтверждает, действительно машины ремонтируются в сервисных центрах производителей авто.

Максим, водитель скорой помощи

- Як зараз здійснюється ремонт? - Ну, заганяєм машину на СТО і делаем. Все за деньги организации. - Це зараз чи до цього за свої кошти ремонтували? - До єтого не знаю, не могу сказать вам. - А скільки працюєте? - Ну, месяца 4-5.

Но вот узнать у самого директора "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты, как действительно ремонтируются машины и на что выделяются десятки миллионов не удалось. В телефонном разговоре Забашта сказал, что глупости он комментировать не будет.

Антикорупционщики говорят, что систематически проверяют закупки медсредств и оборудования в период пандемии по завышенным ценам и сообщают об этом как общественности так и в правоохранительные органы. Ситуацию с ремонтом автомобилей скорой помощи обещают тоже не оставлять на произвол.

Дмитрий Булах, соучредитель "Харьковского антикоррупционного центра"

Ми пишемо заяви в відповідні контролюючі органи, органи правового порядку. Я думаю, що ситуація до речі з швидкою допомогою вона потребує такого негайного реагування, або ми бачимо, що ті публікації, що з'являються у соціальних мережах в медіа, що лікарі просто базовими засобами захисту не забезпечені не дивлячись на те що звітується, що все забезпечено. Це і щодо швидкої і щодо лікарень.

Поэтому вопросом эффективности использования этих средств будут заниматься уже контролирующие органы.