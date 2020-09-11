Модные тренды женской спортивной обуви новой коллекции SS®

Брендовая спортивная обувь коллекции сезона «spring-sammer», которая сейчас, в начале осеннего сезона на пике своей актуальности, характеризуется богатым разнообразием моделей женских модных кроссовок и сникерсов. Рассмотрим актуальные черты модной женской обуви для спорта и активного образа жизни текущего сезона осень 2020.

Спортивная классика снова в моде

Каждый год в мире моды происходят какие-либо значимые метаморфозы, однако есть и нечто такое, что остаётся незыблемым и неизменным из года в год. В частности, это мода на классическую спортивную обувь – кроссовки и сникерсы. В этом сезоне в числе абсолютных лидеров продаж в сегменте женской спортивной обуви снова стильные и удобные кроссовки new balance, которые производятся на лучших обувных фабриках Великобритании и США. На сегодняшний день это одна из немногих мировых марок обуви, которая не вынесла своё производство в Китай. Сам по себе этот факт уже может свидетельствовать о качественном преимуществе фирменных кроссовок этого легендарного бренда спортивной обуви для прогрессивных и активных женщин и мужчин по сравнению с многими другими марками. Классические кроссовки, столь актуальные в текущем сезоне, представлены в широкой цветовой палитре: дизайнеры разработали как монохромные, так и цветные модели, учтя, таки образом, интересы, вкусы и потребности активных и спортивных людей разного возраста и предпочтений.

Модные женские кеды на каждый день

Кожаные кеды - это ещё один актуальный тренд этой осени: сегодня женские кеды черные в своём гардеробе просто обязана иметь каждая модница. Прежде всего, это стильная современная обувь, которая полностью отвечает требованиям современной моды и сочетается практически с любой одеждой в рамках повседневных и праздничных образом. А значит, каждая обладательница чёрных женских кед обязательно почувствует себя в тренде. Кроме того, женские кеды от ведущих мировых производителей спортивной обуви могут похвастаться ещё и высокой практичностью и удобством в носке. Это по-настоящему комфортная обувь, в которой можно не только безопасно заниматься спортом, но ещё и с удовольствием носить каждый день. Стильные кожаные женские кеды отлично сочетаются как с одеждой в стиле casual, так и со строгими платьями и нарядной одеждой. Современная мода настолько демократична, что позволяет и даже поощряет сочетать в образе, казалось бы, несовместимое: строгий деловой и спортивный стиль, а также элегантную романтическую одежду с брутальной обувью Sport Style.

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