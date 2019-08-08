«Модный» номер на машину: сколько украинцам придется выложить за эксклюзив

Сергей за рулем больше пятнадцати лет. Говорит, об уникальной комбинации номерных знаков даже не думал, не видит в этом никакого смысла. Хотя говорит, если бы машина была дорогой - может, задумался бы.

Сергей, водитель

Меня устраивают абсолютно номера, какие дадут, такие дадут. От этого машина не меняется. Какие бы они не были, четыре нуля, четыре семерки без разницы. Ну, если их будут давать, просто заплатил в кассу и получил - это одно, чтобы не давать ещё сверху. Это хорошо будет. Те люди, которые себе могут позволить. Конечно же, это нормально.

Доплачивать сверху теперь не придется, потому что от 24 июля вступило в силу постановление согласно которому все «модные» номерные знаки отбираются и продаются отдельно за фиксированную сумму. До этого, по словам начальника Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области Дениса Бакумова, возможность автовладельцев официально подобрать государственный номерной знак с желаемой комбинацией цифр, была ограничена. Теперь список таких номеров значительно расширился, а их стоимость существенно увеличилась - от 4 тысяч гривен до 30-ти.

Денис Бакумов, нач. Регионального сервисного центра МВД в Хар.обл.

Может обратиться к нашему инспектору, он ему может предоставить склад спецпродукции которая зарегистрирована у него в компьютере и ознакомить гражданина и он может выбрать имеющейся на складе номерной знак. Понравившейся. Очень большие деньги и поэтому не каждый у нас гражданин может позволить себе оплатить такую суму денег. Это редкость. Харьковская область если я не ошибаюсь - номеров 25 з момента набрання чинності цієї постанови.

Парные и номерные знаки, которые содержат три одинаковых цифры - вот это вот номерные знаки по десять тысяч. Номерные знаки категории два нуля впереди составляют восемь тысяч гривен и также зеркальные и вот такие по четыре тысячи гривен.

Такие номера можно получить прямо в центре, если, конечно, есть свободные. А вот чтобы стать владельцем самого «крутого» и самого дорогого номера за 30 тысяч из четырех одинаковых цифр или того, что начинается на три нуля - придется сначала написать заявление в территориальном центре и подождать.

Олег Стогний, главный специалист ТСЦ № 6341

Человек приходит в территориальный сервисный центр пишет заявление, какой номер он хотел бы видеть на своём транспортном средстве, после этого мы составляем заявку, отправляем в Киев. Две-три недели и нам приходит ответ и сам номерной знак, и мы вешаем на автомобиль.

На обычные номерные знаки цена пока не изменилась и составляет около 500 гривен.