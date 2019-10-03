 

"Могла произойти трагедия": цирковая слониха на прогулке "попробовала на прочность" забор детского сада (видео)

03 октября 2019 г. 10:25
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Возле детского сада, который расположен возле территории харьковского цирка снова заметили слона, гуляющего по улице.

При этом слониха, уже известная харьковчанам по предыдущей прогулке, подошла к забору детского сада и попыталась пошатать забор хоботом.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

В это время на прогулке во дворе детсада находились дети.

Напомним, индийская слониха по имени Тич пару недель назад прибыла в Харьков на гастроли. Она перенесла длительную поездку, поэтому ее часто выпускают на улицу погулять.

Пользователи сети были в восторге от увиденного, однако некоторые написали о потенциальной опасности ситуации для детей.

«Изначально хотелось как-то с юмором прокомментировать это видео, но ничего забавного тут нет. Сегодня в 17:20, в детском саду 253 этот эпизод мог закончиться трагедией. Слон пытался завалить забор, за которым находились дети. Кто несёт ответственность за сбежавшего слона?», - говорится в подписи к видео.

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