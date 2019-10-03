"Могла произойти трагедия": цирковая слониха на прогулке "попробовала на прочность" забор детского сада (видео)

Возле детского сада, который расположен возле территории харьковского цирка снова заметили слона, гуляющего по улице.

При этом слониха, уже известная харьковчанам по предыдущей прогулке, подошла к забору детского сада и попыталась пошатать забор хоботом.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

В это время на прогулке во дворе детсада находились дети.

Напомним, индийская слониха по имени Тич пару недель назад прибыла в Харьков на гастроли. Она перенесла длительную поездку, поэтому ее часто выпускают на улицу погулять.

Пользователи сети были в восторге от увиденного, однако некоторые написали о потенциальной опасности ситуации для детей.

«Изначально хотелось как-то с юмором прокомментировать это видео, но ничего забавного тут нет. Сегодня в 17:20, в детском саду 253 этот эпизод мог закончиться трагедией. Слон пытался завалить забор, за которым находились дети. Кто несёт ответственность за сбежавшего слона?», - говорится в подписи к видео.