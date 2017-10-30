Мокрый снег и метели: Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

30 октября 2017 г. 11:18
Источник: Новое Время
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В Украине 30 октября ожидается значительное ухудшение погодных условий, которое начнется с западных областей.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, местами метель, в западной части возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем до 1-6° тепла.

В ГСЧС также добавили, что порывы ветра могут достигать 17-22 м/с, в западных, южных областях и Приазовье - местами 25-30 м/с.

В Киевской области ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, ночью порывы могут достигать 25 м/с, временами возможен дождь с переходом в мокрый снег, а также понижение температуры ночью и днем до 1-6° тепла.

В связи с возможными сильными осадками в Карпатах существует угроза образования селей.

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