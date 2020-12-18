Молитва за Украину. На «Барабашово» инициировали одновременное богослужения всех религиозных общин

Для молитвы за благополучие в Украине - объединились христиане, мусульмане, иудеи и буддисты. В целом представители всех религиозных общин рынка «Барабашово» провели богослужение одновременно в храме св. Иоанна Сочавского Нового и мечети «Аль-Каусар».

Отец Григорий, протоиерей Харьковской епархии Православной церкви Украины

Цей рік для нашої країни, для нашого міста він був складний. І саме в храмах люди знаходять якусь відраду. Тому і цей наш храм Святого великомученика Іоанна Нового Сочавського закликаний творити людям добро, наближати їх до бога.

Мойше Москович, главный раввин Харькова и Харьковской области

Надо обращаться к создателю. Один бог для всех людей, чтобы мы обращались, чтобы мы молились, чтобы было благополучие у каждого из нас, благополучие в каждой семье. Благополучие в Украине, стране которой мы живем.

Такие молитвы, уверены люди уже стали доброй традицией на рынке, и они не абы как сближают представителей разных религиозных общин.

Руслан Гусейнов, представитель мусульманской общины

Торговый центр «Барабашово» — это неотъемлемая часть так сказать города Харькова и нашей любимой Украины. Поэтому мы молимся за процветание Украины, за процветание нашего торгового центра.

По словам предпринимательницы Ирины Денисовой - 2020 год, показал, что, объединив усилия можно преодолеть любые сложности. Говорит, хотя в этом году горожане неоднократно становились свидетелями актов антисемитизма и вражды на религиозной почве, на которых пиарились оппоненты «Барабашово», впрочем, все равно уверена предпринимательница - никому не удастся посеять между ними вражду.

Ирина Денисова, представительница ОО "Интернациональный корпус"

Торговый центр Академика Барабашово — это не просто майдан для торговли, это платформа для общения, это надежда в что-то хорошее. Это переформатированные вещи, и мы будем меняться, мы будем улучшаться, мы будем расцветать.

По окончании молитвы верующие и гости «Барабашово» у храма св. Иоанна Сочавского Нового полакомились традиционными мусульманскими, вьетнамскими и христианскими блюдами.