Молодежный парк превратят из зеленой зоны в бетонную площадку

Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook представительница Зеленого фронта Ирина Гончарова, единственным позитивным аспектом изменений в Молодежном парке является то, что коммунальщики «пошли на контакт».

«Все остальное настоящий трэш. Очередную зеленую зону закатывают в бетон и гранитные плитку за бюджетные миллионы. Где они нашли бордюр 30-40 см шириной? Я не спрашиваю сколько он стоит. Я спрашиваю, какова его функциональность?

Все дорожки расширены, теперь при желании по ним можно машиной ездить. И будут ездить, я уверена. В процессе расширения дорожек массово повреждают корневые системы деревьев.

Ранее между деревьями и твердым покрытием была полоса почвы, как и положено,75 см. Но дорожки расширили. И что теперь? Правильно - бордюр зажимает деревья», - написала она.

Также Ирина Гончарова отметила, что во время земельных работ пострадали полянки, где росли краснокнижные тюльпаны дубровка - минимум две полянки справа центральной аллее.

«Полянки вдоль Пушкинской, надеюсь, спасем. Там не велись земляные работы и коммунальщики обещали не трогать почву до весны, пока не прорастут луковицы. Будем мониторить.

Реконструкция могил выдающихся харьковчан. Те, кто занимался проектированием и строительством искренне считают, что охранная зона 8 метров это что? Правильно - зона, заложенная плиткой. И бордюр 40 см. Для лучшей сохранности.

О могильной плите Федоровского будет отдельный пост, там сложная ситуация», - говорится в сообщении.