Молодому харьковчанину нужна помощь на лечение

12 марта 2020 г. 18:18
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26-летний харьковчанин Лысенков Олег продолжает бороться с тяжелым заболеванием.

Напомним, медики поставили парню диагноз: острый лейкоз.

Уже год он проходит лечение в Турции.

В октябре 2019 у Олега случился рецидив, рассказывают его родные.

«Его шанс на жизнь - это трансплантация костного мозга от донора, которую в Украине, к сожалению, не проводят. Поэтому согласно действующему законодательству эту операцию министерство здравоохранения полностью оплачивает (126200 $), но ждать приходится очень долго», -  говорит возлюбленная харьковчанина, Екатерина. Сейчас девушка находится рядом с Олегом, который проходит лечение.

Пара просит всех неравнодушных помочь парню победить болезнь.

«Мы ждём 4-й месяц и вынуждены поддерживать организм химиотерапией, два курса уже прошли и сейчас нужно начинать третий, его стоимость 21000$. Очень прошу поддержать нас и помочь, за год лечения потрачены огромные суммы», -просит Екатерина.

Перечислить средства можно на карту ПриватБанка.

Карта ПриватБанк: 4149 6293 8301 8926 Овдиенко Екатерина

 

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