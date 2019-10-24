Молодому харьковчанину нужна помощь на трансплантацию костного мозга

25-летний харьковчанин Лысенков Олег нуждается в помощи на трансплантацию костного мозга.

«В феврале этого года наша жизнь перевернулась с ног на голову, - рассказывает 23-летняя девушка парня, Екатерина, - Олегу поставили диагноз «Острый лейкоз», в Украине мы лечиться не остались, так как за границей шансы на полное выздоровление гораздо выше. В марте мы начали лечение в медицинском центре Анадолу, в Турции».

Как рассказывает девушка, до сегодняшнего дня Олег прошёл 1 курс химиотерапии длительностью 25 дней, это необходимо было для того, чтобы выйти в ремиссию, а потом начался этап закрепления лечения, который состоял из 9 блоков: лучевой терапии и люмбальных пункций.

Олег прошел уже 6 блоков химиотерапии и 12 сеансов лучевой, и его организм хорошо отвечал на лечение, однако, по результатам обследования, у парня случился рецидив.

«Для нас это большой шок, так как мы ждали оставшиеся 3 блока и долгожданное «здоров», - рассказывает Катя.

За 7 месяцев лечения на лечение парня было потрачено больше 85000$, сейчас же финансовые ресурсы семьи исчерпаны.

«Мы вынуждены стучать во все двери, потому что для полного выздоровления нам нужно сделать трансплантацию костного мозга (ТКМ), на которую необходима сумма больше 150 000$. Это огромные деньги для нашей семьи и надежда одна - это помощь не равнодушных людей! Олегу 25 лет, и если каждый, кто может и хочет, сделает небольшой вклад в его выздоровление, мы все- таки услышим своё долгожданное – ЗДОРОВ!» - надеется девушка парня.

Все желающие помочь парню, могут перечислить средства на банковскую карту Кати или отца Олега:

Приватбанк 4149 6293 8301 8926 Овдиенко Екатерина Юрьевна(девушка Олега)

Приватбанк 5168 7573 9615 9636 Лысенков Александр Иванович( отец Олега)