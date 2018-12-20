Молодые и умные. Именно такой контингент накануне собрали в университете имени Каразина

Поводом для сбора юных интеллектуалов стала их встреча с главой облгосадминистрации Юлией Светличной. Руководитель области поздравила всех участников встречи с добытыми победами и пожелала успехов в новом году. Следует отметить, что харьковчане установили в этом году своеобразный рекорд: из 120 харьковчан - участников всеукраинских ученических Олимпиад 105 стали победителями. Также зафиксирован самый высокий показатель эффективности выступления харьковской команды на Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины: из 58 участников 48 стали победителями. 8 человек региона вошли в состав команд, представлявших Украину на международных Олимпиадах по математике, физике и химии.

Юлия Светличная, губернатор:

Гуманітарна сфера в пріоритеті. Ми закладали фінансування для того, щоб укріпити і зміцнити сферу освіти. І наразі маємо результат - Харківщина лідер освіти. Ми маємо перші місця на всеукраїнських і національних Олімпіадах, ми маєму велику кількість дітей, які перемагали у малій академії наук, на міжнародних Олімпіадах також маємо такі достатньо великі перемоги.

Юлия Светличная отметила, что в этом году финансирование на поддержку образования в Харьковской области в 2 раза больше, чем за 2 предыдущих года вместе взятых, и заверила, что развитие гуманитарной сферы будет в приоритете и в 2019 году.