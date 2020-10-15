Молодые здоровые люди не смогут получить вакцину от Covid-19 до 2022 года, - ВОЗ

К следующему году планируется выпуск минимум одной эффективной вакцины Covid-19. В связи с ограниченным количеством вакцины ее планируют использовать расчетливо, поэтому молодым и здоровым людям придется подождать до 2022 года. Об этом заявила главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, пишет The Guardian.

"Будет выпущено много рекомендаций, но я думаю, что среднему человеку, здоровому молодому человеку, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину", - сказала Сумья Сваминатан.

Она отметила, что в первую очередь вакцину от коронавируса должны получить медики и те, кто находится на передовой борьбы с вирусом, затем пожилые и так далее.

"Большинство людей согласны с тем, что вакцинация должна начинаться в первую очередь с медиков и тех, кто на передовой борьбы с вирусом, но даже здесь необходимо определить, кто из них подвержен наибольшему риску. Затем – пожилые люди и так далее", – отметила ученая.

Отмечается, что кандидаты для вакцинации - вакцины, испытанные Johnson & Johnson и AstraZeneca в США, были приостановлены по соображениям безопасности.

Отметим, что по данным сайта Worldometers с момента начала пандемии коронавируса инфицировано более 38 миллиона человек, из них 1 млн, 98 тыс.- с летальным исходом. США лидирует по обоим пунктам – в стране более 8 млн инфицированных, из которых более 221 тыс. смертей.