Money Expert — простой и удобный сервис онлайн кредитования в городах Украины®

Микрокредитование — самый удобный способ получить денежные средства в экстренном порядке. В ситуациях, когда обращение в банк невозможно или невыгодно из соображений временных затрат, лучшим выходом становятся круглосуточные займы. Они перечисляются на карточку заемщика почти моментально, сумму можно запросить ровно такую, какая нужна, условия выдачи денежных средств крайне просты.

Поскольку микрокредиты предлагают десятки разных компаний, для быстрого поиска МФО будет разумно воспользоваться услугами специального сервиса — https://moneyexpert.com.ua/ru. Какие удобные возможности предлагает сайт?

Money Expert — поиск подходящей МФО по ключевым требованиям

Все микрофинансовые компании предлагают клиентам одну и ту же услугу — займы на простых условиях с минимальными временными затратами. Однако предложения МФО могут отличаться в деталях — сроках, конкретных суммах, условиях выдачи средств.

Сервис Money Expert позволяет быстро отыскать МФО, отвечающую всем основным требованиям, при помощи удобной поисковой формы. В частности, на сайте нужно указать:

желаемую сумму микрокредита;

срок, на который требуются заемные средства;

свой возраст;

пожелания к процентной ставке — многие МФО готовы выдать первый займ новому клиенту вовсе без начисления процентов.

Сервис проведет быстрый поиск по всем МФО, действующим на территории Украины, и предложит список организаций, отвечающих четко указанным требованиям. Это позволит сэкономить время и с самого начала выбирать только из подходящих микрофинансовых компаний.

Манивео — популярная микрофинансовая компания с удобными условиями

Особенной популярностью у жителей Украины пользуется компания Манивео — моментальные кредиты с ее помощью могут получить практически все желающие. Организация может предложить следующие преимущества своим клиентам:

быстрое оформление займов на сумму до 15 000 гривен;

сроки возврата средств до 30 дней;

лояльное отношение к наличию у клиента прошлых просрочек по кредитам;

отсутствие дополнительных требований — ни поручителей, ни справок о доходах демонстрировать не нужно.

Компания Манивео очень удобна тем, что переводит кредиты онлайн на банковскую карту любых финансовых организаций в Украине. Воспользоваться услугами МФО могут постоянные клиенты всех банков. Что касается сроков зачисления денег, то занимает процесс не больше 12 часов — максимум на следующий день средства будут на карте.