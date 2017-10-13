Монтаж металлической оградки у обочины перерос в пробку

Улица Шевченко, средина дня, автомобили движутся медленно, собираясь в три ряда. В результате образовывается пробка. На перекрестке с мостом Юлия Чигирина выясняется, что причиной замедленного движения транспорта стали коммунальщики, которые у обочины устанавливают новую металлическую оградку, перекрыв одну полосу. Один из рабочих уверяет, это требование техники безопасности.

Александр, рабочий

А как нам работать? Это техника безопасности. По-другому у нас не получается. Мы итак стараемся в сжатые сроки работать. Только за один день установить 30 ограждений.

Рабочие добавляют, тянучка здесь с самого утра и убеждают, что они никак не мешают движению автомобилей. Но вот водители, которые непосредственно стали заложниками ситуации, в один голос выражают своё недовольство.

Александр, автомобилист

Я думаю бардак полный. А что делать? В центре же перекрыто. Ну а что делать? Ждем, терпим.

Александр, автомобилист

У богатых свои законы, им не дорого время людей которые здесь проезжают. В нормальных странах это делается ночью, выставляется аварийное освещение. Ну мы же не в нормальной стране?

Когда коммунальщики закончили работу и собрали расставленные знаки, которые перекрывали одну полосу, и уехали. После их отъезда движение по улице Шевченко сразу же нормализировалось.