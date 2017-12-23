Мощный шторм на Филлипинах: погибли более 90 человек, 64 пропали

23 декабря 2017 г. 12:25
Источник: Левый берег
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Тропический шторм на Филиппинах вызвал селевые потоки и наводнения, в результате которых погибло более 90 человек в 39 городах страны.

Проведение спасательных операций в провинции затруднено повреждением линий электропередач и коммуникаций. К спасению пострадавших привлекли полицию, армию и добровольцев.

Согласно информации местной полиции, в результате наводнений и оползней 64 человека исчезли.

По данным метеорологов, скорость ветра достигает более 80 километров в час.

Напомним, шторм бушует на Филиппинах еще с прошлой недели.

Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов, которые, как правило, приносят убытки и смерть самым бедным общинам.

Последний катастрофический тайфун Хайян пронесся регионом в 2013 году, в результате него погибли 8 тыс. человек, 200 тыс. семей остались без жилья.

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