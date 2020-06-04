Мошенники, которые продавали должность председателя ХОГА, арестованы

В Харькове Дзержинский районный суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которые торговали госдолжностями. Их подозревают в мошенничестве. Одессита и киевлянина арестовали на 60 дней с возможностью выйти под залог в размере 4 млн грн для первого и в размере 3.5 млн грн. для второго. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Напомним, 2 июня в Харькове Служба безопасности Украины задержала злоумышленников, которые "торговали" должностями госслужащих. Мошенники готовились получить $1 миллион за якобы решение вопроса о назначении кандидата на должность Председателя Харьковской областной государственной администрации. Еще $100 тысяч злоумышленники планировали получить за назначение на должность начальника Главного управления Государственной налоговой службы Харьковщины.