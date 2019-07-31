Мошенники обокрали семью комбата ВСУ, погибшего в ДТП

Семья погибшего в ДТП комбата 10-й горно-штурмовой бригады Александра Андриенко из Харькова попала под прицел мошенников.

Об этом сообщил сослуживец погибшего офицера Глеб Бабич на своей странице в Фейсбук.

По его словам, злоумышленник позвонил одному из волонтеров и заявил, что якобы хочет помочь семье погибшего комбата. При этом он расспрашивал волонтера о том, каким человеком был погибший.

«Естественно, волонтер, простой хороший человек, с радостью рассказал, кем был Саша. Рассказал, что он его знает, и чем помогал подразделению», - пишет сослуживец.

Узнав у волонтера телефон вдовы, злоумышленник позвонил ей и узнал у нее номера родителей погибшего комбата.

Затем с помощью мошенник заблокировал, а затем перевыпустил SIM-карту женщины.

«Да-да, в неконрактных пакетах для подтверждения, что этот номер твой, необходимо назвать телефоны, по которым ты чаще всего звонишь», - пояснил Бабич.

Так совпало, что действительно большинство звонков с номера вдовы были на телефоны родителей.

После этого злоумышленник попытался снять деньги со счета "Ощадбанка", который привязан к номеру, однако жена погибшего оперативно связалась с оператором и заблокировала сим-карту мошенников, и средства со счета злоумышленникам снять не удалось.

Деньги вернут по требованию полиции, сообщил сослуживец.

«Тот, кто это сделал, может жить в иллюзии по поводу того, что он легко "сосокчил". Нет. Есть вещи, которые нельзя делать однозначно. И какие не прощают. Ни в одном из миров. Цепочку размотают. Когда мы будем иметь все данные, мы найдем способ передать информацию соответствующим людям из соответствующего мира. А они уже рассудят, как быть с существом, отняла у вдовы военного и трех его детей – последнее»,- пообещал Глеб Бабич.

Позднее сослуживец погибшего Глеб Бабич сообщил, что оператор "Ощадбанка" в результате ошибки оператора все же отправил средства мошеннику. В связи с этим вдова повторно обратилась в полицию, которая занимается делом.

В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.