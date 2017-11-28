Мошенники заманивают украинцев в Израиль "быстрыми деньгами"

Из-за интернет-аферы с "легким заработком" в Израиле оказались уже 22 тысячи украинцев и грузин.

В интернете компании-аферисты размещают информацию о предоставлении "легких" разрешений на работу в Израиле. Почти 6 тысяч жертв мошенников вернулись в прошлом году из Израиля в Украину без денег.

Схема работает так: человек договаривается с компанией, которая обещает ему скорое получение статуса беженца. А это, в свою очередь, позволит работать полный рабочий день, зарабатывая не меньше 5,5 тысяч шекелей в месяц (42 000 грн).

Приезжая в Израиль, человек становится в длинную очередь для получения статуса беженца. Компании даже могут еще продавать талончики на лучшее место в очереди. И пока компания, которая обещала скорые деньги, исчезает, граждане Украины и Грузии остаются еще месяцами стоять в очереди.

В последнее время количество просителей статуса беженца возросло до тысяч, в то время, как миграционная служба может обслужить только 60-70 человек в день. Председатель общественного направлении Горячей линии для беженцев и мигрантов Сигал Розен, заявила, что многие даже в выходные буквально спят в офисе миграционной службы в ужасных очередях.

В 2016 почти 5,7 тысяч украинцев и 3,5 грузин вернулись домой без всякого возмещения от компаний, которые обещали им помощь в нахождении работы.