Мосийчук находится в тяжелом состоянии, Бала о своем состоянии говорить запретил – врачи

26 октября 2017 г. 12:01
Источник: Новое время

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, пострадавший вследствие теракта в среду вечером, находится в тяжелом состоянии.

Об этом заявил заведующий стационарным отделением клиники Борис Игорь Конивец.

"Состояние тяжелое. Состояние характеризуется первыми сутками послеоперационного периода… но с ним можно общаться", - цитирует Конивца.

По словам медика, ночью закончилось оперативное вмешательство, было удалено очень много осколков. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. 

В то же время врач больницы, где находится пострадавший вследствие того же теракта политолог Виталий Бала, сообщил, что пациент запретил сообщать СМИ о состоянии его здоровья. Известно, что Бала в результате взрыва получил очень тяжелые ранения.

Киеве вечером, 25 октября, на улице Адама Мицкевича, возле офиса телеканала Эспрессо произошел подрыв автомобиля. В результате взрыва погибли два человека.

В числе раненых оказались нардеп от Радикальной партии Мосийчук и политолог Бала, их госпитализировали в больницу. Инцидент квалифицирован как теракт.

В МВД не исключают, что взрыв был покушением на жизнь нардепа Мосийчука.

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