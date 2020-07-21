Мост на Льва Ландау «подорожал» на 25 миллионов. Успеют ли его открыть ко дню города?

Три года ремонта. Более 200 миллионов бюджетных денег - и работы все еще продолжаются. Коммунальный мост — это ужас всех автомобилистов. Волнистый асфальт, который уничтожает ходовые, на въезде снова пробка, не говоря о вечной пыли, летящей в салон авто.

Данный мост уже вроде бы открывали, но уже в июне здесь снова начали что-то доделывать. Сейчас же, по словам антикорупционщиков, Департамент строительства и дорожного хозяйства планирует за дополнительных 25 млн. грн. капитально отремонтировать участок на эстакаде №1 по улице Ивана Багряного.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра:

Нещодавно 25 мільйонів гривень ще докинули на ремонт цього мосту. Є питання - ми знаємо що є кримінальне провадження щодо реконструкції цього шляхопроводу. Щодо невідповідних опор. Не майже, а три роки триває реконструкція - це термін взагалі шалений, на мій погляд, тому що за такі терміни можна збудувати нове місто, не кажучи вже якийсь окремий шляхопровід.

Открытие постоянно переносили, впрочем, на днях на своей официальной странице в фейсбук вице-мэр Игорь Терехов отчитался - Коммунальный мост откроют ко Дню города.

Зараз ми закінчуємо підготовчі роботи, і в жовтні він запрацює у звичному режимі. Також там буде зроблена підсвічування і шляхопровід придбає новий зовнішній вигляд.

Ко Дню города остался месяц - но вот бурной деятельности на путепроводе не видно. Около десятка рабочих по их словам - занимаются тротуарной частью моста. Но вот пока на объекте была съемочная группа АТН, единственное, что активно делали работники — это перебегали с одной стороны моста на другой, или же курили.

Денис:

Бетон заливаем, тротуар. - Коли почали заливати тротуар? - Вчера буквально. - Вчора? - Да.

Но вот когда должны закончить тротуар для пешеходов - рабочие или не знают, или же не хотят говорить.

- Вам поставили строк ,до якого потрібно виконати роботи. Який це строк? - Мені нічо не ставили. Мені сказали робить - я роблю. Я такий же робочий як і всі тут.

Чуть позже согласился рассказать о работах на путепроводе бригадир данного участка, Андрей Деревянко. Говорит, работает здесь с начала реконструкции – заверил, как только закончат работы по вот этому куску дороги - начнут ночью класть третий слой асфальта, на это планируется потратить несколько дней. И добавляет, действительно есть задача сдать мост в полную эксплуатацию ко Дню Харькова.

Андрей Деревянко, бригадир:

Ну, задержка в чем? почему водители пусть нас не матюкают там сильно, потому что нужно положить третий слой асфальта, здесь пока два слоя - поэтому такие кочки получаются. Будем стараться на праздник города закончит верхушку моста, заложить третий слой асфальта — вот это уже последнее останется для троллейбуса - отбить и залить по новой. Здесь сняли старый бетон, старую арматуру - залили новый. Засечковали арматуру, зашлифовали - получилось очень хорошо.

Успеет ли подрядчик выполнить все работы в недавно объявленный срок и при этом сделать это качественно - станет ясно уже через месяц.