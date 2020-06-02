Мост на Льва Ландау снова ремонтируют. Когда закончат работы и почему путепроводом заинтересовались правоохранители?

- Трамбую. - Це буде тротуарна доріжка, пішохідна, так? - Так. Коли має закінчитися саме ця ділянка? - До руководства обращайтесь.

На мосту Льва Ландау снова ремонт. Реконструкция путепровода, которую горсовет затеял еще в 2017 и выделил несколько сотен миллионов гривен продолжается.

Юрий, работник шиномонтажа

Ну його відкрили в прошлому році восени, а потім видно недобудували - щас допрацьовують. Робітників небагато два, три, п'ять, там коли аврал був тоді їх тут багато було.

Ирина, местная жительница

Года три уже точно конкретно ремонтируют, ну его постоянно ремонтируют. Толку никакого. Неудобно, очень неудобно. Транспорт ограничен, вы видите вот как они едут. Неудобно, очень долго строят, очень. Его вообще вот я не знаю сколько лет стоит этот мост его капитально уже должны были раза три перестроить.

Сначала в мэрии обещали закончить капитальный ремонт моста в декабре 2019, впрочем, заключили еще несколько дополнительных договоров до декабря 2020. Водители в тоже время, говорят - не видят результатов, ездить мостом так же проблематично, из-за волнистого асфальта машины подскакивают и нередко уничтожают ходовую.

Игорь, водитель

Безобразие. Щось забули. По зробленому знову робиться, рушиться те що робилось і знову робиться.

Харьковские антикорупционщики следят за тендерами по закупке работ для этого путепровода с самого начала. Говорят, с 2017 года между Департаментом строительства и дорожного хозяйства и компанией подрядчика заключено 10 договоров по капремонту на более чем 200 000 000 гривен.

Теперь кроме них мостом на Льва Ландау заинтересовались и правоохранители.

Дмитрий Булах, соучредитель "Харьковского антикоррупционного центра"

Були претензії у правоохоронців щодо власне опор мосту які повинні були бути із нержавіючої сталі а вони були просто покрашені фарбою відповідного кольору під нержавіючу сталь. Є кримінальна справа щодо власне відходів фрезерування які були списані кудись невідомо куди. 200 мільйонів і три роки - це велика і сума і термін для того щоб ремонтувати цей міст, тим більше ремонтувати не капітально - як це можливо було б. А фактично косметично, тому що там власне змінили частини асфальто-бетонного покриття і тротуару і частини опор.

Директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко по телефону сообщил новостям АТН, что в настоящее время на мосту проводятся работы по бетонированию подходов, тротуаров и монтируются ограждения.

Далее в планах, говорит представитель горсовета - устройство ливневой канализации, асфальтирование, монтаж барьерного ограждения, восстановление защитного слоя балок пролетного строения, опор и ригелей.

Сидоренко заверил - выделение дополнительных средств на сегодняшний день не планируется. А что касается расследования дела поставки "некачественных опор" то сейчас проводят все необходимые экспертизы.

Но вот когда планируют полностью закончить все ремонтные работы, сказать директор Департамента не смог.