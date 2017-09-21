Мотоцикл, чёрная косуха, шипы, черепа и тату. Чем живут харьковские байкеры

Рев двигателей, чёрные кожанки, шипованые перчатки - характерный брутальный имидж дополняют тату и шлемы с изображениям черепов. К слову, череп эти ребята сделали своим талисманом неспроста, они верят, что смерть обходит его стороной. Байкерское движение зародилось в середине 20 века, в США, а затем проникло в Европу и постсоветские страны. В Харькове у байкеров свои места встреч. Тут, к примеру, отдыхают "Night hunters" - "Ночные охотники".

Милости прошу, вот это наш клуб, мы построили его своими руками, это наш второй дом, мы его называем дачей.



Соответствующий антураж заведения сразу же бросается в глаза. Интерьер дополнен ретро светильниками, пано с изображением байков, символикой байкеров, шкурами и кожей на стенах. Вся атмосфера словно наполнена тягой к скорости. Больше всего народу здесь собирается на выходных. за столиками они обмениваются идеями, планами на будущее, обсуждают бытовые проблемы. Одна из топовых тем - культура байкеров или мотоциклы. О них могут говорить часами. А вот ассортимент напитков в баре весьма неожиданный - кофе, чай и сок. Что примечательно и то и другое подают в больших пивных бокалах. Байкеры сознаются, что открыты для общения и готовы принять с свои дружные ряды любого, кто разделяет их идеологию.

Игорь Мел, байкер



Это наша дача, наш дом второй. Мы тут семьями собираемся с друзьями. Сюда могут прийти и просто гости всегда, кроме лиц нетрадиционной ориентации, мы им не сильно рады. У нас тут приветствуется нормальный, мужской образ жизни.

Доброжелательные и вполне интелегентные парни развеяли в пух и прах миф о том, что байкеры - это всегда представители агрессивных группировок или злостные нарушители правил дорожного движения.

Игорь Мел, байкер



Знаете, некоторые там кто-то шутят секта, некоторые шутят, как кто-то говорил, да вот знаете, как четам все байкеров там боятся. Думаю, бандиты какие-то собираются, кто-то еще там. На самом деле нам впринципе все равно кто о нас, что думает. Самое главное, что нам хорошо, вот и всё.

Хотя, эти ребята не скрывают, что действительно любят погонять на своих железных конях, и быть может, иногда даже превышают скорость, но, говорят, это никогда не было целью их движения. Тем, кто хочет стать частью этого сообщества придется придерживаться ряда установленных правил. Первое условие нужно иметь байк.



Игорь Мел, байкер



Вот у нас есть один из людей в клубе, который когда, пройдя определенные правила, определенное время сказал блин да это все правила, которые меня мама с папой учили. То есть придерживаться определенных жизненных мужских правил да и все. Ну как если, находясь в семье не помогать друг другу - обязательно помогать друг другу. Много, много…много в общем правил.

Еще одна обязательная черта - тяга к длительным поездкам на мотоциклах. Жизнь на колесах объединяет людей разных профессий и слоев общества.

Образ жизни в первую очередь. Работа это работа, а клуб байкерство - это образ жизни. Я живу этим. Мой клуб моя семья. А где Вы работает? Я системный администратор, фрилансер. Поэтому в принципе мне на работу ходить не надо. Мне все равно где работать. Ноутбук всегда со мной.

Есть у байкеров и места встреч под открытым небом. Таких в Харькове несколько: у входа на станцию метро Университет со стороны "стекляшки" или в сквере Стрелка, где точно так же общаются с единомышленниками и красуются своими железными конями