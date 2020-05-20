Мой дом – моя крепость. Обеспечиваем безопасность жилья®

Единственный способ обеспечить 100% гарантию безопасности любому объекту — купить качественные охранные системы для дома. Важно также не экономить на входной двери и замках, так как от них во многом зависит сохранность имущества. Но именно качественная и надежная профессиональная охрана частного дома обеспечит полную защиту.

Заказать ее можно в охранном агентстве «Шериф», где предлагаются всевозможные услуги в сфере безопасности. Полный их перечень представлен на сайте sheriff.com.ua, при высоком качестве услуг их стоимость остается доступной.

Что нужно для безопасности дома?

Полный комплект оборудования для защиты охраняемого объекта включает в себя:

Домофон на входной двери.

Охранная сигнализация с передачей сигнала на пульт.

Пожарная сигнализация.

Датчики движения, удара, протечки воды.

Звуковая сигнализация.

Тревожные кнопки с возможностью послать сигнал на центральное устройство.

При возникновении опасной ситуации, человек может нажать тревожную кнопку, после чего сигнал о происшествии поступит на центральное устройство. Далее, если у клиента заключен договор, на объект приедет группа быстрого реагирования. Филиалы «Шериф» расположены по всему Киеву, поэтому добраться быстро можно в любую точку города или пригорода, где у многих киевлян расположены частные дома.

В агентстве самый большой автопарк с лучшими машинами, квалифицированные специалисты. Использованы современные технологические системы. В компании работают только опытные специалисты с высокой квалификацией.

Помимо охраны жилых домов, в фирме «Шериф» клиент может заказать системы контроля и удаленного доступа для ограничения входа на предприятия и компании, ночную охрану, физическую охрану объектов, периметров и людей. Вооруженная охрана быстро реагирует на вызов от стационарной или переносной тревожной кнопки, группа на месте уже через 3-5 минут. Также можно заказать подбор и монтаж оборудования, как комплектом, так и по отдельности.

Для клиентов компании часто проводятся акции, действуют специальные цены при заказе комплекса услуг. Стоимость качественного оборудования в «Шерифе» остается доступной широкому кругу людей. Компания работает с физическими и юридическими лицами, готова организовать безопасность для всех категорий граждан на самом высоком уровне. Служба ведется круглосуточно.