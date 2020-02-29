МОЗ: В Украине нет коронавируса

29 февраля 2020 г. 13:00
Источник: 112.ua
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В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано. Об этом 29 февраля сообщили в пресс-службе украинского Минздрава.

При этом отмечается, что 28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступило два сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей.

"В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших лиц, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологической референс-лаборатории", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины исключает вероятность решения властей о закрытии границ в связи с эпидемией коронавируса в мире.

 

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